Conférence Harry NUSSBAUM Théâtre Le Puits-Manu Beaugency, vendredi 19 janvier 2024.

Conférence Harry NUSSBAUM « un mélange de miracle et d’humanité » Vendredi 19 janvier, 20h30 Théâtre Le Puits-Manu gratuit

Harry Nussbaum est né en 1936 à Vienne, en Autriche.

Installé à Beaugency depuis 1998, il livre le récit de son enfance dans un petit livre poignant, intitulé : «Nous avons survécu, un enfant juif dans la France occupée, 1940-1944» (Editions du jeu de l’oie, en version bilingue français/ allemand). Ou comment lui et sa famille, réfugiés en France dès 1938, ont échappé à plusieurs reprises aux arrestations et aux rafles de Juifs, en Dordogne puis en Savoie – notamment à la grande rafle du 26 août 1942 organisée par Vichy qui aboutit à la déportation de 6.500 Juifs, dont la tante et la cousine de Harry Nussbaum, qui furent assassinés dès leur arrivée à Auschwitz.

Cela fait une quinzaine d’années que Harry Nussbaum témoigne régulièrement en milieu scolaire et pour le public dans le Loiret et aussi en Allemagne.

Théâtre Le Puits-Manu grand Mail 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire

Mairie Beaugency