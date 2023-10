La saison continue Théâtre Le P’tit Jacques Lille, 4 octobre 2023, Lille.

La saison continue 4 – 29 octobre Théâtre Le P’tit Jacques Tarif unitaire : 5€50 la place – réservation en ligne possible

En octobre, venez encore découvrir les aventures du P’tit Jacques.

Les mercredis à 15h30 et les dimanches à 16h.

Mercredi 04 octobre : Le morceau de lune

Dimanche 08 octobre : Jacques et le haricot magique

Mercredi 11 octobre : Le trésor du capitaine Winston

Dimanche 15 octobre : Spoky bûcheron et la fête d’Halloween

Mercredi 18 octobre : Jacques et les trois petits cochons

Dimanche 22 octobre : Mystère et boules de neige

Mardi 24 octobre : Mystère et boules de neige

Mercredi 25 octobre : Le rêve de Lilou

Jeudi 26 octobre : La grotte enchantée

Vendredi 27 octobre : Intrigue au château

Samedi 28 octobre : Violette la petite sorcière

Dimanche 29 octobre : L’histoire de Franck Euch’t’aime

Théâtre Le P’tit Jacques 1 avenue Léon jouhaux Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France 03 20 42 09 95 http://www.lepetitjacques.fr https://lepetitjacques.fr/;https://www.facebook.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.lepetitjacques.fr »}] Le théâtre est situé au Jardin Vauban de Lille, à 2 pas de la Citadelle et du zoo. L’entrée se fait par la quai de la citadelle (coté Deule)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T15:30:00+02:00 – 2023-10-04T16:20:00+02:00

2023-10-29T15:30:00+01:00 – 2023-10-29T16:00:00+01:00

F.Marin