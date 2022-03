Théâtre le p’tit bidule : Marié à tout prix Saint-Junien Saint-Junien Saint-JunienSaint-Junien Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Théâtre le p'tit bidule : Marié à tout prix
2 rue peyrusson Saint-Junien

2022-03-26 – 2022-03-27

Durée 1h40. Samedi à 20h et dimanche à 16h. Réservation par téléphone ou par mail. Ouvert à tous.

Attention !! si vous n'aimez pas rire il ne faut surtout pas venir !!! "Antoine Humbert doit trouver une femme en dix jours, condition imposée par son grand-père si il veut toucher l'héritage de ce dernier. Trouver une femme n'est pas évident mais c'était sans compter sur Corinne Monge, l'extravagante auxiliaire de vie du grand-père qui cache bien son jeu."

Attention !! si vous n'aimez pas rire il ne faut surtout pas venir !!!

