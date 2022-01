Théâtre Le p’tit Bidule : Deux tickets pour le paradis Saint-Junien Saint-Junien Saint-JunienSaint-Junien Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Junien

Théâtre Le p’tit Bidule : Deux tickets pour le paradis Saint-Junien Saint-Junien, 6 février 2022, Saint-JunienSaint-Junien. Théâtre Le p’tit Bidule : Deux tickets pour le paradis 2 rue Peyrusson Saint-Junien Saint-Junien

2022-02-06 17:00:00 17:00:00 – 2022-02-06

Saint-Junien Haute-Vienne 2 rue Peyrusson Saint-Junien Haute-Vienne Saint-Junien A partir de 17h. Durée : 1h30. Payant. La compagnie » Les pieds dans les étoiles « . PASS sanitaire. Masque obligatoire. Lorsque Jeff arrive au Paradis, avec pour seule compagnie une valise vide, c’est la panique à bord .Saint Pierre ne parvient pas à l’identifier, Dieu tente de lui faire retrouver son passé sur Terre en lui parlant du Tour de France, Marie essaie d’avoir des nouvelles de son fils, et Angélique, la fille de Dieu, lui fait les yeux doux…Mais qui est ce mystérieux Jeff qui ne se souvient de rien sauf de quelques répliques de théâtre ? A partir de 17h. Durée : 1h30. Payant. La compagnie » Les pieds dans les étoiles « . PASS sanitaire. Masque obligatoire. 2 rue Peyrusson Saint-Junien Saint-Junien

dernière mise à jour : 2022-01-28 par OT Porte Océane du Limousin

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Junien Autres Lieu Saint-Junien Saint-Junien Adresse 2 rue Peyrusson Ville Saint-JunienSaint-Junien lieuville 2 rue Peyrusson Saint-Junien Saint-Junien Departement Haute-Vienne

Théâtre Le p’tit Bidule : Deux tickets pour le paradis Saint-Junien Saint-Junien 2022-02-06 was last modified: by Théâtre Le p’tit Bidule : Deux tickets pour le paradis Saint-Junien Saint-Junien Saint-Junien Saint-Junien 6 février 2022 Haute-Vienne Saint-Junien

Saint-JunienSaint-Junien Haute-Vienne