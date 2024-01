Théâtre « Le prénom » Perrusson, dimanche 11 février 2024.

Théâtre « Le prénom » Perrusson Indre-et-Loire

Vincent va être père pour la première fois. Lors d’un dîner chez sa soeur et son beau-frère, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale… Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant, sa réponse plonge la famille dans le chaos.

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance.

En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale… Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.8 EUR.

2 Rue des Acacias

Perrusson 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 14:30:00

fin : 2024-02-11 18:00:00



L’événement Théâtre « Le prénom » Perrusson a été mis à jour le 2024-01-24 par Loches Touraine Châteaux de la Loire