Théâtre: Le Prénom Neuillay-les-Bois Neuillay-les-Bois Catégories d’Évènement: Indre

Neuillay-les-Bois

Théâtre: Le Prénom, 14 septembre 2022, Neuillay-les-Bois Neuillay-les-Bois. Théâtre: Le Prénom Rue Principale Neuillay-les-Bois Indre

2022-09-14 15:00:00 15:00:00 – 2023-04-03 Neuillay-les-Bois

Indre Neuillay-les-Bois Le Prénom est une pièce de théâtre française écrite par les auteurs Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, mise en scène par Bernard Murat. Elle est représentée pour la première fois en 2010.

La quarantaine fringante, légèrement imbu de sa personne, Vincent s’apprête à devenir père. Invité à dîner chez sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, son ami d’enfance. Devant le retard de sa jeune épouse Anna, il décide seul de révéler le prénom de leur futur enfant. Cette annonce provoque la consternation générale… et l’ambiance se délite au fil de la soirée. Rancœurs, petites humiliations mal digérées et grosses révélations remontent à la surface. Familles Rurales propose un après-midi théâtre avec la Compagnie de la Table Ronde. +33 6 82 05 80 97 Neuillay-les-Bois

dernière mise à jour : 2023-02-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre, Neuillay-les-Bois Autres Lieu Neuillay-les-Bois Adresse Rue Principale Neuillay-les-Bois Indre Ville Neuillay-les-Bois Neuillay-les-Bois lieuville Neuillay-les-Bois Departement Indre

Neuillay-les-Bois Neuillay-les-Bois Neuillay-les-Bois Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neuillay-les-bois neuillay-les-bois/

Théâtre: Le Prénom 2022-09-14 was last modified: by Théâtre: Le Prénom Neuillay-les-Bois 14 septembre 2022 Indre Neuillay-les-Bois Neuillay-les-Bois, Indre Rue Principale Neuillay-les-Bois Indre

Neuillay-les-Bois Neuillay-les-Bois Indre