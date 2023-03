Théâtre: Le Prénom Foyer Rural Heugas Catégories d’Évènement: Heugas

Landes

Théâtre: Le Prénom Foyer Rural, 1 avril 2023, Heugas . Théâtre: Le Prénom 4 place Gelouse Foyer Rural Heugas Landes Foyer Rural 4 place Gelouse

2023-04-01 20:30:00 – 2023-04-01 22:00:00

Foyer Rural 4 place Gelouse

Heugas

Landes 5 5 EUR « Le Prénom » une comédie de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière.

Un enfant, c’est le début du bonheur.

Un prénom, c’est le début des emmerdes. « Le Prénom » une comédie de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière.

Un enfant, c’est le début du bonheur.

Un prénom, c’est le début des emmerdes. COMITE DES FETES DE HEUGAS Foyer Rural 4 place Gelouse Heugas

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Heugas, Landes Autres Lieu Heugas Adresse Heugas Landes Foyer Rural 4 place Gelouse Ville Heugas Departement Landes Lieu Ville Foyer Rural 4 place Gelouse Heugas

Heugas Heugas Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/heugas /

Théâtre: Le Prénom Foyer Rural 2023-04-01 was last modified: by Théâtre: Le Prénom Foyer Rural Heugas 1 avril 2023 4 place Gelouse Foyer Rural Heugas Landes Foyer Rural Heugas Landes

Heugas Landes