Théâtre Le Porteur d'Histoire La Chapelle Oloron-Sainte-Marie, vendredi 15 mars 2024.

Cette pièce lumineuse est un parcours initiatique, tout au long duquel un trésor, accumulé au cour des âges, enflamme les imaginations.

La quête de notre porteur d’histoires suit un fil conducteur, une série de carnet enterrés dans une tombe du cimetière de Linchamps. Ils nous amènent à traverser le temps et l’espace, de l’antiquité à nos jours, sur différents continents. Nous côtoyons Marie Antoinette d’Autriche et la noblesse de son temps, des écrivains célèbres, un peintre et d’autres figures historiques, mais également des personnages anonymes et pittoresques qui contribuent à enrichir la grande Histoire.

C’est aussi l’histoire d’une riche et noble famille de légende, disparue guillotinée pendant la révolution. Ces histoires se mêlent en un immense puzzle dont les pièces s’emboîtent merveilleusement pour nous donner la clé de l’énigme.

Pièce aux 2 Molières d’Alexis Michalik. 4 4 EUR.

Début : 2024-03-15 21:00:00

fin : 2024-03-15 23:00:00

La Chapelle 14 Rue Adoue

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

