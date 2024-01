WHISPERING SONS Theatre Le Poche Bethune, 9 mars 2024, Bethune.

Whispering Sons est un groupe post-punk belge résidant actuellement à Bruxelles. Se nourrissant de la dynamique de la ville, leur musique dévoile des sentiments d’aliénation, propulsés par un son pressant et inquiétant. Leurs performances live sont agitées et malaisées, mais restent toujours brutes et honnêtes. Leur premier album ‘Image’ est sorti en 2018, leur deuxième, Several Others, en 2021 et un nouveau single ‘The Talker’ vient de sortir et annonce un nouvel album étonnant. Whispering Sons est unique et touchera durablement les fans de new cold dark synth wave d’inspiration post punk.

Tarif : 14.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-03-09 à 20:30

Réservez votre billet ici

Theatre Le Poche Rue Fernand Bar 62400 Bethune 62