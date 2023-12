BUKOWSKI UNSWABBED Theatre Le Poche Bethune, 10 février 2024, Bethune.

Du courage, de l’abnégation, de la résilience…autant de mots susceptibles de résumer les valeurs du combo francilien. Bukowski est bien plus qu’un simple groupe de rock. C’est une famille. Un clan emmené par Mathieu Dottel, chanteur-guitariste aussi tenace qu’inspiré, qui a tenu à continuer l’aventure après la disparition de son frère Julien, bassiste présent à ses côtés depuis les débuts du groupe. Pendant une quinzaine d’années, les musiciens ont écumé les salles et sorti 5 albums, tous enregistrés avec cette incroyable sensation d’urgence mêlée à un son à la fois dense et puissant, sorte de croisement entre le stoner, le metal et le hard rock. Avec cet album éponyme, Bukowski réalise une profession de foi et célèbre autant la continuité qu’un nouveau départ…Unswabbed est à coup sûr un des groupes qui comptent sur la scène rock/metal française depuis de nombreuses années !

Tarif : 14.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 20:30

Theatre Le Poche Rue Fernand Bar 62400 Bethune