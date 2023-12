ANTOINE LEROUX Theatre Le Poche Bethune Catégories d’Évènement: Béthune

Puy-de-Dôme ANTOINE LEROUX Theatre Le Poche Bethune, 25 janvier 2024, Bethune. Retrouvez sur scène le magicien Antoine Leroux dans son spectacle DESTINATIONS , un show familial mêlant magie mentalisme et humour. Révélé par l’émission « vendredi tout est permis » sur TF1 où il intervient régulièrement, embarquez avec Antoine Leroux pour un voyage temporel où vos choix et la magie des coïncidences vous mèneront à destination.

Tarif : 14.00 – 16.00 euros.

Tarif : 14.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-01-25 à 20:00
Réservez votre billet ici
Theatre Le Poche
Rue Fernand Bar
62400 Bethune

