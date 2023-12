KRONOS Theatre Le Poche Bethune, 20 janvier 2024, Bethune.

L’heure a enfin sonne´ ! Kronos a de´cide´ de renaitre. Il veut en découdre a` nouveau et a rassemblé ses meilleurs guerriers, ceux qui ont fait sa gloire passe´e : Mike, Grams, Richard, Kristof et Tom de l’e´poque mythique de l’album Colossal Titan Strife qui fe^te ses 20 ans cette anne´e. A cette occasion, les cinq fre`res d’armes ont re´affute´ leurs instruments. Ils sont plus motivés que jamais a` l’ide´e de remonter sur sce`ne en France comme a` l’international pour rendre hommage a` l’un de ses disques phares. Êtes-vous prêts pour le retour d’une guerre de décibels qui s’annonce plus titanesque que jamais ?

Tarif : 12.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:30

Réservez votre billet ici

Theatre Le Poche Rue Fernand Bar 62400 Bethune