Théâtre : Le plus heureux des 3 Salle des fêtes Vienne-en-val, samedi 23 mars 2024.

Théâtre : Le plus heureux des 3 Théâtre : Le plus heureux des 3 23 et 24 mars Salle des fêtes

Début : 2024-03-23T19:30:00+01:00 – 2024-03-23T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T14:30:00+01:00 – 2024-03-24T17:00:00+01:00

Une comédie en trois actes d’Eugène Labiche et Edmond Gondinet, représentée pour la première fois, à Paris, sur le théâtre du Palais-Royal, le 11 janvier 1870.

Distribution : 4 hommes, 4 femmes.

Salle des fêtes Rue de l'Ancienne Gare, Vienne-en-val

