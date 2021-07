Sacoué Sacoué Hautes-Pyrénées, Sacoué Théâtre // Le petit soldat de plomb – Cie Rêves de théâtre Sacoué Sacoué Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Sacoué

Théâtre // Le petit soldat de plomb – Cie Rêves de théâtre Sacoué, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Sacoué. Théâtre // Le petit soldat de plomb – Cie Rêves de théâtre 2021-07-08 – 2021-07-08 à la salle des fêtes SACOUE

Sacoué Hautes-Pyrénées Sacoué » Le petit soldat de plomb » C’est l’histoire d’un soldat de plomb amoureux d’une danseuse en carton. Participez à cette rencontre familiale et culturelle, où petits et grands veilleront pour une soirée d’été. Venez avec votre repas et partagez un moment avec la compagnie Rêves de Théâtre.

La pièce commencera à 21h00 ! En attendant, les enfants pourront jouer dans un espace qui leur sera dédié et une animation en lien avec le spectacle sera mise en place. Spectacle gratuit sur réservation. +33 7 52 63 34 97 dernière mise à jour : 2021-06-30 par

