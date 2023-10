No Morning Théâtre le petit manoir Asnières-sur-Seine, 24 novembre 2023, Asnières-sur-Seine.

No Morning Vendredi 24 novembre, 21h00 Théâtre le petit manoir Tarif plein 15€, tarif réduit : 12€

Une nuit qu’on traverse comme un rêve de fou, une nuit de fête qui n’en finit pas, une nuit où passé et présent se mélangent, on est adolescent, et puis soudain adulte, mais a-t-on vraiment changé?

C’est par le rapport au corps, à l’autre, au désir, à l’amour, qu’on traverse cette nuit. On se met en avant quitte à bousculer l’autre et à le faire basculer; on violente, on joue, on aime. Mais est-on consentant ? Les relations se font et se défont, on a peur d’assumer ce qu’on est, d’ailleurs, qu’est-ce qu’on est au fond.

La nuit est une course frénétique, on est aveuglé par les lumières et la musique extatiques de la fête. Sur le plateau, les hallucinations, les angoisses, les fantasmes prennent vie. On transgresse les interdits. On se jette dans l’ivresse sous toutes ses formes, on entrouvre la brèche du tout est possible mais quand quelqu’un commet l’irréparable, il faut bien savoir que faire, redistribuer les places, prendre parti.

L’aube se lèvera alors comme un silence chargé des pulsations encore vivantes de la nuit.

Avertissement : ce spectacle aborde notamment le sujet des violences sexuelles.

Théâtre le petit manoir 3 avenue du manoir, 92600 Asnières-sur-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T21:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:15:00+01:00

théâtre danse

Iris-Aléa Reinald