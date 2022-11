LE TISSU DES RÊVES Théâtre le petit manoir Asnières-sur-Seine Catégories d’évènement: Asnières-sur-Seine

VOLUBILIS- Véronique Essaka-De Kerpel Théâtre le petit manoir 3 avenue du manoir, 92600 Asnières-sur-Seine, Asnières-sur-Seine 92600 Hauts-de-Seine Île-de-France L’enfant à naître est un présent qui demande à s’écrire, un passé qui veut se prolonger, un futur qui cherche à s’inventer. Depuis toujours, les parents vont voir les « Sœurcières » et leur glissent à l’oreille leurs souhaits, afin qu’elles tracent les rêves pour l’enfant à venir sur le tissu qui accueillera le nouveau-né. Les rêves ont longtemps été les mêmes: pour les garçons : force, réussite, richesse, virilité, prospérité ; pour les filles : beauté, douceur, mariage, docilité, fécondité… Mais, il y a eu une fois, il était une fois, eux, futurs parents d’une fille. Il a parlé, elle n’a rien dit. Mais la nuit elle est revenue, parce que bien que les mots lui manquent, elle sent au plus profond d’elle que les rêves pour sa fille à venir doivent être différents. Les Sœurcières ne pouvant faire les rêves à sa place l’invitent à les construire en sondant ce qui la brûle, ce qui la fait sourire, ce qui l’émeut…Entre conte, musique et danse, Le Tissu des Rêves à la manière d’un récit initiatique questionne la place des femmes dans la

