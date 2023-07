Spectacle de marionnettes – Théâtre « Le P’tit Jacques » Théâtre Le Petit Jacques Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Spectacle de marionnettes – Théâtre « Le P’tit Jacques » Théâtre Le Petit Jacques Lille, 19 juillet 2023, Lille. Spectacle de marionnettes – Théâtre « Le P’tit Jacques » Mercredi 19 juillet, 15h30 Théâtre Le Petit Jacques Tarif unique : 5,50€ la place Il y a de la poudre magique dans la forêt qui passe de mains en mains. Spoky, toujours prêt pour les bêtises ne manquera pas de se faire remarquer. C’est encore Zébuline, la fée de la forêt magique, qu’on appellera à la rescousse… Entrée côté Deule

(Venir 30 minutes en avance)

Durée 50 min

De 3 à 9 ans

5,50€ la place Théâtre Le Petit Jacques quai de la Citadelle, lille Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France 03 20 42 09 95 http://www.lepetitjacques.fr https://www.facebook.com/marionnettesleptitjacques/?ref=pages_you_manage [{« type »: « link », « value »: « https://lepetitjacques.fr/saison-2023/ »}] Théâtre de marionnettes pour enfants situé au cœur du jardin Vauban.. Accès public par le quai de la Citadelle, face à la Deûle (à 2 pas du Zoo de Lille) Parking Champs de mars petit Paradis à 5 mn à pied. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

