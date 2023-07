Spectacle de marionnettes – Théâtre « Le P’tit Jacques » Théâtre Le Petit Jacques Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Spectacle de marionnettes – Théâtre « Le P’tit Jacques » Théâtre Le Petit Jacques Lille, 2 juillet 2023, Lille. Spectacle de marionnettes – Théâtre « Le P’tit Jacques » Dimanche 2 juillet, 16h00 Théâtre Le Petit Jacques Tarif unique : 5,50€ la place Ce soir pour la fête du Château de Chèvreville aura lieu un bal costumé. Mais avant cela, une chasse au trésor est organisée dans le jardin. Pour y participer, Jacques et tous ses amis doivent être déguisés. Une liste d’objets à trouver a été rédigée. Le premier qui rapportera trois de ces objets gagnera un coffre avec des pièces d’or ! Une belle après-midi d’amusement au programme pour tout ce petit monde dont le va et vient dans le jardin attirera les animaux curieux du château. Théâtre Le Petit Jacques quai de la Citadelle, lille Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France 03 20 42 09 95 http://www.lepetitjacques.fr https://www.facebook.com/marionnettesleptitjacques/?ref=pages_you_manage [{« type »: « link », « value »: « https://lepetitjacques.fr/saison-2023/ »}] Théâtre de marionnettes pour enfants situé au cœur du jardin Vauban.. Accès public par le quai de la Citadelle, face à la Deûle (à 2 pas du Zoo de Lille) Parking Champs de mars petit Paradis à 5 mn à pied. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

