Spectacle de marionnettes – Théâtre « Le P’tit Jacques » Théâtre Le Petit Jacques, 3 mai 2023, Lille. Spectacle de marionnettes – Théâtre « Le P’tit Jacques » Mercredi 3 mai, 15h30 Théâtre Le Petit Jacques Prix unique : 5,50€ la place Happy Birthday Nelson ! Un joyeux anniversaire. Il devrait aujourd’hui y avoir une petite fête, c’est en tout cas ce que souhaitent les amis de Nelson. Pourtant, ce dernier n’a pas vraiment l’intention d’y participer.

Il est un peu grincheux. Mais saura-t'il résister longtemps à la promesse de jolis cadeaux ? Théâtre Le Petit Jacques quai de la Citadelle, lille Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France 03 20 42 09 95 http://www.lepetitjacques.fr Théâtre de marionnettes pour enfants situé au cœur du jardin Vauban.. Accès public par le quai de la Citadelle, face à la Deûle (à 2 pas du Zoo de Lille) Parking Champs de mars petit Paradis à 5 mn à pied.

2023-05-03T15:30:00+02:00 – 2023-05-03T16:30:00+02:00

