Spectacle de marionnettes – Théâtre « Le P’tit Jacques » Théâtre Le Petit Jacques, 30 avril 2023, Lille. Spectacle de marionnettes – Théâtre « Le P’tit Jacques » Dimanche 30 avril, 16h00 Théâtre Le Petit Jacques Prix unique : 5,50€ la place Sous les arbres de la forêt se prépare une belle petite fête.

Mais c’est sans compter sur l’ami Spoky qui a décidé de devenir le bûcheron du jour. Billetterie en ligne ou à l’accueil le jour du spectacle.

(Rendez-vous 30 min avant le début du sepctacle) Théâtre Le Petit Jacques quai de la Citadelle, lille Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France 03 20 42 09 95 http://www.lepetitjacques.fr Théâtre de marionnettes pour enfants situé au cœur du jardin Vauban.. Accès public par le quai de la Citadelle, face à la Deûle (à 2 pas du Zoo de Lille) Parking Champs de mars petit Paradis à 5 mn à pied.

2023-04-30T16:00:00+02:00 – 2023-04-30T17:00:00+02:00

