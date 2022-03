Théâtre : Le Petit Cabinet de Curiosités Honfleur, 12 mars 2022, Honfleur.

Théâtre : Le Petit Cabinet de Curiosités Honfleur

2022-03-12 16:00:00 – 2022-03-12

Honfleur Calvados

Lamp’Houle & Lapotik’Air vous invitent dans leur petit cabinet de curiosités. On y trouve des objets glanés au gré de leurs voyages plus ou moins lointains et comme tout émerveille ces deux drôles d’oiselles, chaque trouvaille devient une histoire mirifique, une chansonnette sceptique, une poésie philosophique.

Après les « petits salons de lecture « accueillis il y a quelques années, la compagnie M’O embarque une nouvelle fois les enfants dans un univers insolite et si poétique… On y replonge avec délectation !

Avec Sabrina Letondu & Élodie Fourré

Écriture et création scénique : Cécile Blaizot-Genvrin

A la Médiathèque de Honfleur

Participation libre

Lamp’Houle & Lapotik’Air vous invitent dans leur petit cabinet de curiosités. On y trouve des objets glanés au gré de leurs voyages plus ou moins lointains et comme tout émerveille ces deux drôles d’oiselles, chaque trouvaille devient une histoire…

+33 2 31 89 23 56 http://www.paroles-paroles.fr/

Lamp’Houle & Lapotik’Air vous invitent dans leur petit cabinet de curiosités. On y trouve des objets glanés au gré de leurs voyages plus ou moins lointains et comme tout émerveille ces deux drôles d’oiselles, chaque trouvaille devient une histoire mirifique, une chansonnette sceptique, une poésie philosophique.

Après les « petits salons de lecture « accueillis il y a quelques années, la compagnie M’O embarque une nouvelle fois les enfants dans un univers insolite et si poétique… On y replonge avec délectation !

Avec Sabrina Letondu & Élodie Fourré

Écriture et création scénique : Cécile Blaizot-Genvrin

A la Médiathèque de Honfleur

Participation libre

cboisnardphotographie

Honfleur

dernière mise à jour : 2022-03-04 par