Baigts-de-Béarn, 25 juin 2022
Salle de l'Amicale Laïque, 54 chemin du Cuyollaa
8 EUR

Un soir de Noël, à la permanence téléphonique de l'association SOS Détresse Amitié, des bénévoles sont perturbés par l'arrivée de personnages marginaux et farfelus qui provoquent des catastrophes en chaîne.

Au fil de la soirée, Pierre Mortez et Thérèse, les permanents de SOS Détresse Amitié ce soir-là, reçoivent tour à tour la visite de leur voisin yougoslave, M.Preskovitch, qui leur présente des spécialités gastronomiques de son pays, de Katia, un travesti homosexuel désespéré, de Josette (dite « Zézette »), la « petite protégée » de Thérèse, ainsi que Félix, le fiancé miteux de Josette, déguisé en Père Noël, sans oublier le coup de fil récurrents de l’obsédé au téléphone. Un soir de Noël, à la permanence téléphonique de l’association SOS Détresse Amitié, des bénévoles sont perturbés par l’arrivée de personnages marginaux et farfelus qui provoquent des catastrophes en chaîne.

Contact: +33 6 21 57 24 98

Salle de l'Amicale Laïque 54 chemin du Cuyollaa Baigts-de-Béarn

