Loir-et-Cher Théâtre « Le Père Noël est une ordure » à Sargé-sur-Braye. « A la permanence de Détresse – Amitié, la nuit de Noël, Pierre Mortez et Thérèse répondent aux appels téléphoniques des désespérés… » « Un travesti malheureux, une douce idiote enceinte jusqu’aux yeux, un yougloslave cuisinier et Félix, une ordure de père Noël, mènent la farce drôle et corrosive, jusqu’au bouquet final d’un feu d’artifice de quiproquos et de délire. La Compagnie du Double Jeu de Montoire-sur-le Loir présente sa nouvelle pièce. Une comédie de Josiane Balasko, M. Anne Chazel, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte et Bruno Moynot. Sargé-sur-Braye

