Théâtre : le Père Noël est toujours une ordure Carolles, 21 janvier 2023, Carolles .

Théâtre : le Père Noël est toujours une ordure

Espace François Simon Carolles Manche

2023-01-21 19:00:00 – 2023-01-21 20:30:00

Carolles

Manche

Avant de devenir le film culte que tout le monde connaît, Le Père Noël est une ordure a d’abord été une pièce de théâtre, créée et interprétée par la troupe du Splendid.

Stéphane Chancerel s’est emparé de cette comédie pour monter sa pièce, Le Père Noël est toujours une ordure, qui sera jouée le samedi 21 janvier 2023 à l’Espace François Simon à Carolles.

« J’ai gardé l’esprit du spectacle du Splendid, sa trame, les répliques mythiques, mais j’ai rafraîchi le texte, qui date de 1979, sans le dénaturer mais en le réactualisant, indique-t-il. Les prénoms ont été changés, le personnage du travesti est devenu un transsexuel, et on a ajouté un certain nombre de répliques adaptées à notre époque ».

L’écriture et la mise en scène de cette pièce sont le fruit d’un travail collectif réalisé dans le cadre d’un atelier de théâtre, mené par Stéphane Chancerel pour Mondeville animation.

la buvette sera ouverte dès 19h afin de partager un verre accompagné d’une part de tarte salée ou sucrée avant le spectacle.

Avant de devenir le film culte que tout le monde connaît, Le Père Noël est une ordure a d’abord été une pièce de théâtre, créée et interprétée par la troupe du Splendid.

Stéphane Chancerel s’est emparé de cette comédie pour monter sa pièce, Le Père Noël est toujours une ordure, qui sera jouée le samedi 21 janvier 2023 à l’Espace François Simon à Carolles.

« J’ai gardé l’esprit du spectacle du Splendid, sa trame, les répliques mythiques, mais j’ai rafraîchi le texte, qui date de 1979, sans le dénaturer mais en le réactualisant, indique-t-il. Les prénoms ont été changés, le personnage du travesti est devenu un transsexuel, et on a ajouté un certain nombre de répliques adaptées à notre époque ».

L’écriture et la mise en scène de cette pièce sont le fruit d’un travail collectif réalisé dans le cadre d’un atelier de théâtre, mené par Stéphane Chancerel pour Mondeville animation.

la buvette sera ouverte dès 19h afin de partager un verre accompagné d’une part de tarte salée ou sucrée avant le spectacle.

sylvie_laigneau@hotmail.fr +33 6 78 53 67 52 https://dunemusicalautre.fr/

Carolles

dernière mise à jour : 2023-01-17 par