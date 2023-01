LANDFALL Théâtre Le pavillon, 26 janvier 2023, Romainville.

LANDFALL Jeudi 26 janvier, 20h00 Théâtre Le pavillon

C’est un fragment d’espace mental. Peut-être une île, peut-être un no man’s land. Une zone frontière, zone à défendre face aux rétrécissements du réel.

Au plateau, dix individus viennent proposer leurs présences dans une frontalité parfois exacerbée,toujours traversée par les questions que suppose une possible présentation de soi. Il y a dans ces regards, ces corps résolument de face quelque chose de doucement subversif, une vitalité, une fougue qui déborde en impulsions spontanées, une urgence aussi.

En assemblages d’énergies et de sensibilités plutôt qu’à l’unisson, questionnant une zone qui renferme tous les possibles d’un monde encore à bâtir, les dix interprètes de LANDFALL énoncent, chacun, chacune, un QUE FAIRE ? qui résonne.

Conception et chorégraphie Erika Zueneli En collaboration avec Olivier Renouf Intérprètes Alice Bisotto, Benjamin Gisaro, Caterina Campo, Charly Simon, Clément Corrillon, Elisa Wéry, Felix Rapela, Louis Affergan, Lola Cires, Matteo Renouf Dramaturge Olivier Hespel Oeil extérieur Julie Bougard Assistant au projet Louise de Bastier / Corentin Stevens Création sonore Thomas Turine Création lumière Laurence Halloy Costumes Silvia Hasenclever

Production Tant’amati/asbl & L’Yeuse. Partenaires : Central – La Louvière (be) / Centre des Arts Scéniques – Mons (be) / Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape, Direction Yuval PICK, dans le cadre du dispositif Accueil-studio (fr) / Studio THOR, avec le soutien de la Compagnie Thor – Thierry Smits (be) / Le Pavillon – Romainville (fr) / Festival Faits d’hiver-Paris (fr) / Centre Wallonie Bruxelles – Paris (be/fr). Aide : Fédération Wallonie-Bruxelles – Session danse / DRAC Île de France, Région Île-de-France, des Organismes Vivants et Cap étoile (via le dispositif PAC de la région Ile de France). Accueil en résidence : Central – La Louvière (be) / CCN Ballet du Nord à Roubaix (fr) / Grand studio (be). Avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International.



