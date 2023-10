RAOUL, AU FIL DE LA VIE Théâtre Le Passage Fécamp, 13 octobre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Seul en scène, l’artiste Raoul Fernandez rejoue l’histoire de sa vie. Portrait de Raoul est une épopée lumineuse à découvrir le vendredi 13 octobre à 20h30 au Passage.

Un portrait féerique

Il était une fois… Raoul. Dans ce récit théâtral aux allures de conte, le public va suivre les péripéties fabuleuses de Raoul Fernandez, acteur et costumier à l’existence hors du commun. De son Salvador natal aux théâtres français, chaque épisode de sa vie est marqué par la venue d’une bonne fée. Nous rencontrons Mama Betty, qui lui donne le goût pour la couture, le danseur Rudolf Noureev lorsque Raoul se retrouve habilleuse à l’Opéra Garnier, mais aussi le metteur en scène Stanislas Nordey, qui le fait passer des coulisses à la scène…

« Fils et fille de sa Mama »

Puis arrive la fée n°5 : l’ami et metteur en scène Marcial Di Fonzo Bo, demandant à Raoul d’interpréter sur les planches un rôle : le sien. Mis en lumière par l’auteur Philippe Minyana, Raoul se dévoile en perruque et en chansons. A la fois « fils et fille de sa Mama », l’enfant du Salvador s’est toujours cherché, et s’est toujours trouvé. Habilleuse, actrice… puis redevenu homme et acteur, la fée Raoul nous transmet sa joie de vivre avec une énergie communicative.

Le costume, dans la peau

Sur scène, Raoul porte plusieurs robes et nous narre ses souvenirs, enfouis dans un sac de tissus. Un hommage à sa maman couturière et à sa propre carrière de costumier pour les plus grands opéras : Paris, Séoul, Londres, Oslo…

Date : Vendredi 13 octobre à 20h30.

➡️ Dès 12 ans.

Tarif plein : 10 €, tarif réduit : 8 €

Réservation : 02.35.29.22.81 ou http://www.theatrelepassage.fr/

Lieu : Théâtre Le Passage, 54 rue Jules Ferry. 76400 Fécamp..

Théâtre Le Passage

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Alone on stage, artist Raoul Fernandez re-enacts the story of his life. Portrait de Raoul is a luminous epic to be discovered on Friday October 13 at 8:30pm at Le Passage.

A magical portrait

Once upon a time? Raoul. In this theatrical tale, audiences follow the fabulous adventures of Raoul Fernandez, an actor and costume designer with an extraordinary life. From his native Salvador to French theaters, each episode in his life is marked by the arrival of a fairy godmother. We meet Mama Betty, who gives him a taste for sewing, dancer Rudolf Nureyev when Raoul finds himself a dresser at the Opéra Garnier, and director Stanislas Nordey, who takes him from backstage to the stage?

« Son and daughter of his Mama

Then came fairy n°5: friend and director Marcial Di Fonzo Bo, who asked Raoul to play a role on stage: his own. Spotlighted by author Philippe Minyana, Raoul reveals himself in wig and song. Both « son and daughter of his Mama », this child of El Salvador has always sought and found himself. Dresser, actress? then back to being a man and an actor, the fairy Raoul transmits his joie de vivre with infectious energy.

The costume, in the skin

On stage, Raoul wears several dresses and recounts his memories, buried in a bag of fabric. A tribute to his seamstress mother and his own career as a costume designer for the greatest opera houses: Paris, Seoul, London, Oslo?

? Date: Friday, October 13 at 8:30pm.

?? Ages 12 and up.

? Full price: 10 ?, reduced price: 8 ?

? Bookings: 02.35.29.22.81 or http://www.theatrelepassage.fr/

? Location: Théâtre Le Passage, 54 rue Jules Ferry. 76400 Fécamp.

Actuando solo en el escenario, Raoul Fernandez recrea la historia de su vida. Portrait de Raoul es una epopeya luminosa que descubrirá el viernes 13 de octubre a las 20:30 en Le Passage.

Un retrato de cuento

Érase una vez.. Raoul. En este cuento teatral, el público seguirá las fabulosas aventuras de Raoul Fernandez, actor y figurinista con una vida extraordinaria. Desde su Salvador natal hasta los teatros franceses, cada episodio de su vida está marcado por la llegada de un hada madrina. Conocemos a Mamá Betty, que le inculca el gusto por la costura, al bailarín Rudolf Nureyev, cuando Raoul se encuentra de figurinista en la Ópera Garnier, y al director Stanislas Nordey, que le lleva de los bastidores al escenario?

« Hijo e hija de su mamá

Luego llegó el hada número 5: el amigo y director Marcial Di Fonzo Bo, que pidió a Raoul que interpretara un papel en escena: el suyo propio. Con música del dramaturgo Philippe Minyana, Raoul se revela con pelucas y canciones. A la vez « hijo e hija de su mamá », este niño de El Salvador siempre se ha buscado y encontrado a sí mismo. Modisto, actriz… y luego de nuevo hombre y actor, el hada Raoul transmite su alegría de vivir con una energía contagiosa.

El vestuario, en la piel

En escena, Raoul lleva varios vestidos y cuenta sus recuerdos, enterrados en una bolsa de tela. Es un homenaje a su madre, modista, y a su propia carrera como diseñador de vestuario para los más grandes teatros de ópera: París, Seúl, Londres, Oslo..

? Fecha: viernes 13 de octubre a las 20.30 h.

?? A partir de 12 años.

? Precio completo: 10€, con descuento: 8€

? Reservas: 02.35.29.22.81 o http://www.theatrelepassage.fr/

? Lugar: Théâtre Le Passage, 54 rue Jules Ferry. 76400 Fécamp.

Allein auf der Bühne spielt der Künstler Raoul Fernandez die Geschichte seines Lebens nach. Portrait de Raoul ist ein leuchtendes Epos, das am Freitag, den 13. Oktober um 20.30 Uhr in Le Passage zu sehen ist.

Ein märchenhaftes Porträt

Es war einmal ? Raoul. In dieser märchenhaften Theatergeschichte folgt das Publikum den märchenhaften Abenteuern von Raoul Fernandez, einem Schauspieler und Kostümbildner mit einem außergewöhnlichen Leben. Von seiner Heimat El Salvador bis zu den französischen Theatern ist jede Episode seines Lebens von der Ankunft einer guten Fee geprägt. Wir treffen Mama Betty, die ihm das Nähen schmackhaft macht, den Tänzer Rudolf Nurejew, als Raoul an der Opéra Garnier als Garderobiere arbeitet, und den Regisseur Stanislas Nordey, der ihn von der Bühne auf die Bühne bringt

« Sohn und Tochter seiner Mama »

Dann kam Fee Nr. 5: der Freund und Regisseur Marcial Di Fonzo Bo, der Raoul bat, eine Rolle auf der Bühne zu spielen: seine eigene. Raoul wird von dem Autor Philippe Minyana ins rechte Licht gerückt und enthüllt sich mit Perücke und Liedern. Als « Sohn und Tochter seiner Mama » hat das Kind aus El Salvador immer nach sich selbst gesucht und sich immer gefunden. Als Kleidermacher und Schauspieler, dann wieder als Mann und Schauspieler, überträgt die Fee Raoul seine Lebensfreude mit einer ansteckenden Energie auf uns.

Das Kostüm, in der Haut

Auf der Bühne trägt Raoul mehrere Kleider und erzählt uns von seinen Erinnerungen, die er in einem Stoffbeutel vergraben hat. Eine Hommage an seine Mutter, die Schneiderin war, und an seine eigene Karriere als Kostümbildner für die größten Opernhäuser: Paris, Seoul, London, Oslo?

? Datum: Freitag, 13. Oktober um 20:30 Uhr.

?? Ab 12 Jahren.

? Voller Preis: 10?, ermäßigter Preis: 8?

? Reservierung: 02.35.29.22.81 oder http://www.theatrelepassage.fr/

? Ort: Theater Le Passage, 54 rue Jules Ferry. 76400 Fécamp.

