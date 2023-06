PRIMEROS PASOS – Spectacle Flamenco/Sévillanes Théâtre Le Parnasse – Mimizan-Bourg Mimizan, 7 juillet 2023, Mimizan.

Mimizan,Landes

PRIMEROS PASOS – Spectacle de fin d’année proposé par l’association Tralala Landes.

Au programme, Flamenco (danse, chant, guitare) et Sévillanes (danse festive).

Buvette sur place (entracte et post-spectacle)

Tarif 12 €

enfants – de 12 ans 8 €.

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 22:45:00. EUR.

Théâtre Le Parnasse – Mimizan-Bourg

Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine



PRIMEROS PASOS – End-of-year show put on by the Tralala Landes association.

On the program: Flamenco (dance, song, guitar) and Sevillanas (festive dance).

Refreshment bar on site (intermission and post-show)

Price 12 ?

children under 12 8 ?

PRIMEROS PASOS – Espectáculo de fin de curso organizado por la asociación Tralala Landes.

En el programa: Flamenco (baile, cante, guitarra) y Sevillanas (baile festivo).

Bar de refrescos in situ (intermedio y después del espectáculo)

Precio 12

menores de 12 años 8

PRIMEROS PASOS – Jahresabschlussshow, die von der Vereinigung Tralala Landes angeboten wird.

Auf dem Programm stehen Flamenco (Tanz, Gesang, Gitarre) und Sevillanes (festlicher Tanz).

Getränke vor Ort (in der Pause und nach der Vorstellung)

Tarif 12 ?

kinder – 12 Jahre 8 ?

Mise à jour le 2023-06-06 par OT Mimizan