TAN2EM THEATRE LE PARNASSE Mimizan, samedi 15 juin 2024.

TAN2EMDeux duos, deux tandems, une alchimie : TAN2EM c’est avant tout une fusion humaine et musicale entre Chloé, Juliette, Laurent et Mika, deux couples qui s’harmonisent autour d’un univers folk.Alliant conscience et émotions, ce quatuor pédale sur une route pittoresque en quête des espoirs modernes, croisant en chemin une galerie de personnages haut en couleurs, chantant les enjeux et les questions d’aujourd’hui.TAN2EM fait dérailler la chanson française par ses textes touchants et inspirants, soutenus par deux voix vibrantes et des accords de guitare, banjo et percussions.

Tarif : 7.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-06-15 à 21:00

THEATRE LE PARNASSE 3 Avenue de la Gare 40200 Mimizan 40