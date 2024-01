VALJEAN THEATRE LE PARNASSE Mimizan, samedi 8 juin 2024.

VALJEANVALJEAN est un groupe de Rap Rock bordelais.Trois musiciens au son brut (guitare, basse, batterie) s’insérant dans la lignée du rock fusion de MUSE ou Rage Against The Machine, et un chanteur aux textes crus et engagés, qui puise son inspiration en Nekfeu ou Mano Solo.Véritable groupe live, VALJEAN propose un spectacle explosif, dissident et théâtral. Le groupe emmène le public dans un univers mêlant costumes du XIXème siècle et culture rap contemporaine, de quoi faire bouger les têtes et ce qu’il y a dedans…

Tarif : 7.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-06-08 à 21:00

Réservez votre billet ici

THEATRE LE PARNASSE 3 Avenue de la Gare 40200 Mimizan 40