QUI SONNE ? THEATRE LE PARNASSE Mimizan, dimanche 17 mars 2024.

Qui sonne – LMA Prod, Collectif agité« Le spectacle Qui Sonne, mais aussi…qui danse, qui secoue, qui frotte, qui grimpe !Munies d’un micro, d’objets, d’instruments et de mélodies, elles sont deux sur scène pour interpréter leurs chansons.Dans leur monde de cirque, de musique et de poésie l’une donne le tempo derrière son labo et l’autre joue avec son corps.Tout est parfaitement orchestré, mais qui dit spectacle vivant dit parfoiscontre-temps et certains sons ne se laissent pas attraper si facilement…DRIIIING ! »

Tarif : 7.00 – 7.00 euros.

Début : 2024-03-17 à 16:00

Réservez votre billet ici

THEATRE LE PARNASSE 3 Avenue de la Gare 40200 Mimizan 40