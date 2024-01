ETERNELLE CAMILLE CLAUDEL THEATRE LE PARNASSE Mimizan, 2 mars 2024, Mimizan.

Eternelle Camille ClaudelSes œuvres de marbre et de bronze qui l’immortalisent.Ses histoires sculpturales hors du temps émergent bien avant son temps.Ses combats de femme artiste qui la transforment en une énigme.Sa vie cadencée en quatre temps nous plonge dans les saisons de sa vie qui se déclinent par une danse imprégnée de chacun des tableaux de son existence.Des voix, des ombres, des mouvements, révèlent cette grande dame.Elle se déplace dans un corps habité le temps d’un cycle à qui voudra bien l’accompagner, l’imaginer.Son travail d’exception, la rencontre de Rodin, l’internement psychiatrique infligé, sa famille : des passages essentiels pour la rencontrer !« Mon plus grand désir, mon idéal est de mettre dans les formes que je tire de la pâte une idée. L’idée ne me suffit pas, je veux l’habiller de pourpre et la couronner d’or. » Camille Claudel

Tarif : 14.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 17:00

THEATRE LE PARNASSE 3 Avenue de la Gare 40200 Mimizan 40