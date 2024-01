YASUKE KUROSAN THEATRE LE PARNASSE Mimizan, 24 février 2024, Mimizan.

Yakuse Kurosan – Cie VivonsInspiré par l’incroyable destin d’un esclave africain devenu le premier et le seul samouraï noir de l’histoire japonaise, Yakuse Kurosan célèbre le multiculturalisme comme une forme d’auto -création.En explorant la rencontre sensible et esthétique entre l’Afrique et l’Asie, Smaïl Kanouté crée une danse hybride entre arts martiaux, danses guerrières africaines et danses urbaines. A travers leurs corps et leurs voix, sept performeurs métissés rendent hommage au Bushido, le code d’honneur des samouraïs.Yakuse Kurosan prend la forme d’un voyage onirique aux dimensions multiculturelles, un conte où se télescopent tradition et modernité, passion et abnégation, dans le but de se révéler.

Tarif : 14.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-24 à 20:30

THEATRE LE PARNASSE 3 Avenue de la Gare 40200 Mimizan 40