GERMAN BRASS THEATRE LE PARNASSE Mimizan, 21 octobre 2023, Mimizan.

GERMAN BRASS THEATRE LE PARNASSE a lieu à la date du 2023-10-21 à 20:30:00.

Tarif : 22 à 27.2 euros.

GERMAN BRASSGerman Brass est un ensemble de cuivres professionnel. L’ensemble a été fondé en 1974 en tant que quintette de cuivres. Jusqu’en 1983, l’ensemble se produit sous les noms de Deutsches Blechbläserquintett, German Brass Quintett et Quintette à Cuivres Allemand. Depuis 40 ans, le German Brass représente l’art de la musique de cuivres au plus haut niveau. Ces musiciens, solistes renommés des plus grands orchestres allemands, réussissent à faire de onze individualités un son d’ensemble unique et irremplaçable, qui conjugue la transparence de la musique de chambre avec la puissance de la musique symphonique.

Réservez votre billet ici

THEATRE LE PARNASSE

3 Avenue de la Gare Mimizan 40200

