Théâtre Le Paradis : Le lieu où se tient le corps Périgueux, 21 mai 2022, Périgueux.

Théâtre Le Paradis : Le lieu où se tient le corps Périgueux

2022-05-21 – 2022-05-21

Périgueux Dordogne

EUR Samedi 21 mai

Le lieu où se tient le corps

Durant les 2 semaines, je sillonne le pays à la recherche de cavité et d’argile. Je désire réaliser des figures en argile qui avant d’être baptisée figurine (et non vénus) seront rendues, crues, à la terre dans les cavités répertoriées.

à 6h01: Enfouissement à 19h30: Rencontre

Lever de soleil 6h01 – Coucher 21h31

RDV avec l’artiste à partir de 17h

Entrée Libre

Réservation indispensable : Theatre-etc@wanadoo.fr et 05 53 35 20 93

+33 5 53 35 20 93

Le Paradis

Périgueux

dernière mise à jour : 2022-05-11 par