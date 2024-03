Théâtre Le Paradis En Corps des histoire Périgueux, dimanche 24 mars 2024.

Théâtre Le Paradis En Corps des histoire Périgueux Dordogne

Quoi de mieux qu’une histoire pour réunir petits et grands. Que ce soit au chaud sous la couette, bien installé au fond du canapé ou autour d’un feu, contes et mythes en tout genre ont toujours été l’espace privilégié pour rassembler des humains de tout âge. Alors pourquoi pas en action dans un théâtre ! Venez donner vie aux pages d’un album jeunesse guidée par Amélie qui vous fera écouter, voir et mettre en mouvements les différentes phases de l’histoire. “En Corps des Histoires” c’est une performance interactive où la lecture d’un album jeunesse prend vie par la mise en corps des spect-acteurs. Rendez-vous au PARADIS pour la deuxième séance… 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 10:30:00

fin : 2024-03-24

8 Place Faidherbe

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

