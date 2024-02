Théâtre Le Paradis DECADRAGE OÙ T’EN FAIS QUOI D’ÊTRE VIVANT ? Théâtre Le Paradis Périgueux, vendredi 1 mars 2024.

Cie Les Pas de travers

Distribution Avec Marine Fillioud, Gaëlle Lorth, Johanna Legrand et Benoit Dulon. Technique son et lumière Benoit Dulon. Regard extérieur Guilhem Loupiac

*Durée 1h30

Tarif 10,00 € | Tarif réduit 8,00 €

Théatre • Danse. Théatre. Poésie

Spectacle protéiforme et allégorique sur le thème du cadre et des limites.

On apprend, on se conditionne, on désapprend mais se détermine-t-on vraiment ? On rentre dans un cadre pour sortir dans un autre. Oui mais comment ? En suivant des lignes ou en se décadrant ? Y a-t-il besoin de se rebeller pour échapper ? Y a-t-il besoin de résister pour exister ? Et si tout ceci n’était qu’un cycle pour mieux recommencer. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 15:00:00

fin : 2024-03-01 17:00:00

Théâtre Le Paradis 8 Place Faidherbe

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Theatre-etc@wanadoo.fr

