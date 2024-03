Théâtre Le Paradis Après le vague Périgueux, samedi 16 mars 2024.

Théâtre Le Paradis Après le vague Périgueux Dordogne

Bergamote a bientôt 40 ans, elle mène une vie bien installée. Elle est mère de famille et comédienne. Par accident, elle rencontre une femme qui vit dans la rue et qui lui ressemble étrangement Elle. Comment est-elle arrivée là ? De quoi est fait son quotidien, sa vie intime, quels sont ses rêves ? Pour des raisons qui lui échappent, Bergamote éprouve une fascination grandissante pour Elle, qui la pousse à trouver des prétextes, à inventer des occasions de la retrouver. Un jour, Elle disparaît sans laisser de traces. Bergamote se lance alors dans une enquête à travers sa mémoire pour tenter de comprendre ce qui s’ est réellement passé, cerner la nature de sa relation avec Elle. Et si le meilleur moyen de la retrouver était de raconter leur histoire ? 8 8 EUR.

8 Place Faidherbe

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

