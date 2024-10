THÉÂTRE LE PACTE DES FEMMES ZÉBRÉES PAR LA MASCHERA Salle Braun Metz Moselle

Metz

Salle Braun Metz

THÉÂTRE LE PACTE DES FEMMES ZÉBRÉES PAR LA MASCHERA Salle Braun Metz, vendredi 29 novembre 2024.

THÉÂTRE LE PACTE DES FEMMES ZÉBRÉES PAR LA MASCHERA

Salle Braun 18 rue Mozart Metz Moselle Vendredi

Une pièce de théâtre à la fois puissante, poétique et qui questionne la société.

Ecriture Djami MANDIMORI

Mise en scène Paolo SCARPATODes histoires singulières d’adolescentes et de femmes qui osent enfin parler pour se reconstruire.Suivi d”une table ronde avec des intervenants locaux luttant contre les violences faites aux femmes.La totalité des recettes du spectacle permettra de financer deux projets en faveur des associations CIDFF-FRANCE VICTIMES 57 et AIEM Inform’elles.

Une action soutenue par Soroptimist International, Point Justice Moselle, Ville de Metz Eurométropole de Metz.Tout public

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-29 19:30:00

fin : 2024-11-29

Salle Braun 18 rue Mozart

Metz 57000 Moselle Grand Est

L’événement THÉÂTRE LE PACTE DES FEMMES ZÉBRÉES PAR LA MASCHERA Metz a été mis à jour le 2024-10-07 par AGENCE INSPIRE METZ

vendredi 29 novembre 2024 THÉÂTRE LE PACTE DES FEMMES ZÉBRÉES PAR LA MASCHERA Salle Braun Metz THÉÂTRE LE PACTE DES FEMMES ZÉBRÉES PAR LA MASCHERA Salle Braun 18 rue Mozart Metz Moselle 2024-11-29 à 19:30:00 .Une pièce de théâtre à la fois puissante, poétique et qui questionne la société. Ecriture Djami MANDIMORI Mise en scène Paolo SCARPATODes histoires singulières d'adolescentes et de femmes qui osent enfin parler pour se reconstruire.Suivi d''une table ronde avec des intervenants locaux luttant contre les violences faites aux femmes.La totalité des recettes du spectacle permettra de financer deux projets en faveur des associations CIDFF-FRANCE VICTIMES 57 et AIEM Inform'elles. Une action soutenue par Soroptimist International, Point Justice Moselle, Ville de Metz Eurométropole de Metz.