THÉÂTRE LE PACTE DES FEMMES ZÉBRÉES Hettange-Grande, vendredi 8 mars 2024.

THÉÂTRE LE PACTE DES FEMMES ZÉBRÉES Hettange-Grande Moselle

Vendredi

Découvrez la pièce ‘Le Pacte des Femmes Zébrées’.

« Cinq femmes. Cinq parcours aux destins liés par un pacte scellé lors d’un voyage.

Spectacle traitant des violences faites aux femmes, sous forme de conversations poignantes où chacune révèle à sa manière les agressions qu’elle a subies et la souffrance qui en découle. On découvre les récits de ces femmes, emplies à la fois de fragilité et de puissance. Les spectateurs vont entrer dans leur intimité, découvrir leurs histoires bouleversantes et l’amour qui les lie. Entre les rires, les larmes ou l’indignation, on peut ressentir la désolation, mais aussi l’espoir devant tant de sororité venant réchauffer le cœur. »

La représentation sera suivie d’une table ronde, ouverte à tous, animée par des professionnels d’associations locales de lutte contre les violences faites aux femmes.

Auteure Djami Mandimori, mise en scène Paolo Scarpato. Jouée par les comédiennes de La Maschera.

Info et réservation par mail.

Déconseillée aux moins de 15 ans.Adultes

10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08 22:00:00

1 Place René Medernach

Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est lamaschera57@gmail.com

L’événement THÉÂTRE LE PACTE DES FEMMES ZÉBRÉES Hettange-Grande a été mis à jour le 2024-02-20 par OT CATTENOM ET ENVIRONS