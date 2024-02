THÉÂTRE LE NOMBRIL, PIÈCE DE JEAN ANOUILH SALLE FONTANILLES Saint-Paul-sur-Save, samedi 16 mars 2024.

THÉÂTRE LE NOMBRIL, PIÈCE DE JEAN ANOUILH SALLE FONTANILLES Saint-Paul-sur-Save Haute-Garonne

La Compagnie « Les Cent Tons », et la Mairie de Saint-Paul, présentent « Le Nombril », une pièce de Jean Anouilh !

Nous vous donnons rendez-vous à la Salle Fontanilles, de Saint-Paul sur Save.

Il s’agit d’une comédie de caractère et de mœurs, qui reste toujours très actuelle et que l’on peut qualifier de moliéresque . Loin de n’être qu’une pièce comique, elle met en lumière les éléments clef de la vie, tels que l’amitié, les enfants, la famille, l’amour, l’argent et la notoriété. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

SALLE FONTANILLES 9 rte de Grenade

Saint-Paul-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie

L’événement THÉÂTRE LE NOMBRIL, PIÈCE DE JEAN ANOUILH Saint-Paul-sur-Save a été mis à jour le 2024-02-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE