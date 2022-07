Théâtre : Le Nez

Théâtre : Le Nez, 18 novembre 2022, . Théâtre : Le Nez



2022-11-18 20:45:00 20:45:00 – 2022-11-18 EUR Le major Kovalev se réveille et constate que son nez a disparu. Le voilà plongé dans la perplexité : comment va-t-il faire pour travailler, mener une vie sociale normale, affronter le quotidien ? dernière mise à jour : 2022-07-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville