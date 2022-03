Théâtre « Le Mystère du Journalisme Jaune » Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Théâtre « Le Mystère du Journalisme Jaune », 25 mars 2022

Horaire : 20:00

Gratuit : oui A partir de 15 ans Sur les traces de Joseph Rouletabille, Philippe Merlant part élucider ce très grand et très curieux mystère : « Pourquoi les médias sont-ils si souvent du côté du manche, du côté du pouvoir, du côté des puissants ? » Une enquête de l’intérieur, drôle et participative, nourrie par quarante ans d’exercice du métier de journaliste. Et une invitation à trouver des pistes pour réconcilier information et démocratie. Au fil de son enquête, Philippe emmène le spectateur dans l’histoire du journalisme, dans son propre parcours et dans les coulisses des rédactions. adresse1}

