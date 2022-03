[THEATRE] Le mystère de la chambre jaune Centre Paris Anim’Mathis Paris Catégorie d’évènement: Paris

du vendredi 22 avril au samedi 23 avril

Un crime affreux vient d’être commis au château du Glandier chez le célèbre professeur Stangerson ! Quelqu’un vient d’essayer d’assassiner sa fille Mathilde dans sa chambre. Pourtant à l’arrivée de M. Stangerson et de ses domestiques, le criminel a réussi à se volatiliser d’une chambre sans issue. Qui a tenté de tuer la fille du professeur et comment a t-il bien pu s’échapper ? Le journaliste Rouletabille se rend sur place pour tenter d’élucider le mystère de la chambre jaune. **Auteur** : Gaston Leroux (adaptation d’Estelle Delort) **Metteur en scène** : Estelle Delort **Comédiens** : Jean-Philippe Bianchi, Gwenola Briant, Thierry Brodard, Marion Bruny, Arthur Campredon, Bertrand Donamaria, Audrey Lichardy, Charlotte Pottier et Charlotte Rousseau **Durée** : 1h30

Plein tarif : 16€ tarif réduit : 14€

2022-04-22T20:00:00 2022-04-22T21:30:00;2022-04-23T20:00:00 2022-04-23T21:30:00

