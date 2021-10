Dinan Dinan Côtes-d'Armor, Dinan Théatre- Le Monte-Plats Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan Côtes d’Armor Le dimanche 7 novembre, le Théâtre de l’If présente “Le Monte-Plats”

Tarif: 8€- 5€ tarif réduit. +33 2 96 87 03 11 Le dimanche 7 novembre, le Théâtre de l’If présente “Le Monte-Plats”

Tarif: 8€- 5€ tarif réduit. Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge Dinan

