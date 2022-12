Théâtre « Le Mexicain malgré lui » La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Théâtre « Le Mexicain malgré lui » Le Nautile La Forêt-Fouesnant Finistère

2023-01-28 21:00:00

Finistère Une comédie de David FENOUIL

Victor, homme de ménage depuis 13 ans, s’apprête à terminer sa journée de labeur à l’hôtel “Cactus”. Il ignore encore que dans la dernière chambre, sa vie va basculer dans une succession de quiproquos qui le conduiront à se faire passer pour un dangereux malfrat mexicain, face à un redoutable sociopathe du nom de Heinrich, et tout ça pour les yeux d’une femme !!! Artistes : Armony BELLANGER – Pascal VALETTE – David FENOUIL nautile@foret-fouesnant.org +33 2 98 51 43 15 https://www.foret-fouesnant.org/nautile/ La Forêt-Fouesnant

