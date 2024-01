NICK MUKOKO dans CHRONIC THEATRE LE METROPOLE Paris, jeudi 29 février 2024.

NICK MUKOKO dans CHRONIC Nick vous présente son premier One man Chronic . Beau ! Drôle ! Touchant !Après avoir dansé pour pas mal d’artistes tels que Shym, Tal, Véronic DiCaire, Christophe Maé Arielle Dombasle et la Comédie musicale Disco aux Folies Bergère, Nick Mukoko se lance dans le stand-up en 2014. Il fait ses armes au Paname Art Café et intègre par la suite la troupe du Jamel Comedy Club.Auteur : Nick MUKOKO et NASSERMetteur en scène : IZMDates de représentations: Jeudi à 20h10Du 15 février au 25 avril 2024 Durée : 70mn

Tarif : 16.00 – 21.00 euros.

Début : 2024-02-29 à 20:10

THEATRE LE METROPOLE 39 RUE DU SENTIER 75002 Paris 75