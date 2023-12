DAVA9 THEATRE LE METROPOLE Paris, 8 février 2024, Paris.

Les deux éditorialistes préférés des Français (hors Corse et DOM-TOM) font le tour des sujets qui ont bouleversé l’actualité de l’année.Après avoir tourné dans toute la France (Rennes et Nantes) et dans le monde entier (Bruxelles et Liège), la neuvième édition de DAVA s’installe en plein coeur de Paris. Toujours présenté par Sacha Béhar et Augustin Shackelpopoulos, DAVA 9 se situe au carrefour du journalisme et de la rave party.Modification de la durée du spectacle : 75 minutes

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-02-08 à 21:30

THEATRE LE METROPOLE 39 RUE DU SENTIER 75002 Paris 75