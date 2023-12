RODRIGUE THEATRE LE METROPOLE Paris Catégorie d’Évènement: Paris RODRIGUE THEATRE LE METROPOLE Paris, 17 janvier 2024, Paris. RODRIGUERodrigue est l’une des nouvelles coqueluches du stand up français.Observateur d’une première vie, Rodrigue nous raconte comment il a trouvé l’épanouissement dans sa nouvelle vie grâce à ses pseudo échecs ! Grand gagnant du Festival d’Humour de Paris 2022.Auteur : RODRIGUEDurée : 70 mn

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-01-17 à 19:30 Réservez votre billet ici THEATRE LE METROPOLE 39 RUE DU SENTIER 75002 Paris 75 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75002 Lieu THEATRE LE METROPOLE Adresse 39 RUE DU SENTIER Ville Paris Departement 75 Lieu Ville THEATRE LE METROPOLE Paris Latitude 48.870344 Longitude 2.346425 latitude longitude 48.870344;2.346425

