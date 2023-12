MONSIEUR BRAHMS THEATRE LE METROPOLE Paris, 30 décembre 2023, Paris.

MONSIEUR BRAHMSDrôle, touchant, spontané Il nous expose son manque affectif et comment l’humour l’a sauvé…Un nouveau spectacle plein d’humour et d’amour.Brahms vous plonge littéralement dans sa vie, son intimité et surtout dans sa tête…Le Saviez-vous?Année 2022/2023 :Première partie d’Anne RoumanoffPremière Partie Jean Luc LemoinePremière Partie Le Comte de BouderbalaSketchs diffusés régulièrement sur Rire et chansonsArtiste du Jamel Comedy ClubArtiste : BrahmsMetteur en scène : Kevin Gazo

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2023-12-30 à 19:00

THEATRE LE METROPOLE 39 RUE DU SENTIER 75002 Paris 75