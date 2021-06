Bourgueil Bourgueil Bourgueil, Indre-et-Loire Théâtre « Le Mètre Mot » Bourgueil Bourgueil Catégories d’évènement: Bourgueil

Indre-et-Loire

Théâtre « Le Mètre Mot » Bourgueil, 15 juin 2021-15 juin 2021, Bourgueil. Théâtre « Le Mètre Mot » 2021-06-15 19:00:00 – 2021-06-15

Après quelques mois d'interruption, la saison culturelle AOC de la ville de Bourgueil reprend avec la programmation d'un spectacle mêlant humour et poésie : « Le Mètre-mot » de la Cie WonderKaline, le mardi 15 juin, à 19h rue de Tours, à l'angle de la rue de l'ancien collège. Seul sur scène, Vincent Pensuet jongle avec son mètre et nous emmène dans un pur déluge verbal, le jeu des mots est jubilatoire, un délire de mots de poète à la « Raymond Devos »! Le personnage «cherche un cadre idéal» et déballe ses paniers remplis de questions existentielles, de jeux de mots, de mètre-mots, de verbes hauts où chacun trouve sa rime. Spectacle gratuit ouvert à tous

contact@bourgueil.fr +33 2 47 97 25 16 http://www.bourgueil.fr/

Mairie de Bourgueil

Détails Catégories d’évènement: Bourgueil, Indre-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Bourgueil Adresse Ville Bourgueil lieuville 47.28146#0.16974